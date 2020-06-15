В Украине резкое увеличение зарегистрированных случаев коронавируса в последние дни зафиксировали вывели страну на новые рекордные уровни и четыре других важных показателя развития инфекции: в среднем за неделю и две недели, количество заболевших в сутки, число пациентов Covid-19 в настоящее время и процент "результативных" ПЦР-тестов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", в понедельник, 15 июня.

Отмечается, что до недавнего времени максимум средней за две недели суточной заболеваемости составлял 474 человек. Он был зафиксирован в день первых послаблений карантина – 10 мая, после чего этот показатель снизился до локального минимума в 382 человек 29 мая, однако после последовавших затем 16 дней непрерывно роста он достиг 557 чел.

По данным Минздрава, 29 мая Украина вышла на локальный минимум усредненной за неделю суточной заболеваемости в 375 чел., однако теперь этот показатель вырос уже до 621 чел.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что продолжительность периода между моментом заражения Covid-19 и появлением симптомов обычно составляет около пяти-шести дней, но может варьироваться в пределах от одного до 14 дней. Помимо этого, почти во всех странах на выходные число заболевших существенно падает по административным причинам. Поэтому в мире используют графики среднесуточной заболеваемости за последние одну и две недели.

Кроме того, сообщается, что, в последние 12 дней непрерывно и быстрыми темпами ухудшается и другая важная кривая – число болеющих Covid-19 в настоящее время. Так, 6 июня этот показатель в Украине впервые превысил 14 тысяч спустя четыре дня – 15 тыс., через три дня – уже 16 тыс. и 14 июня было зафиксировано 16,66 тыс. Хотя ранее на преодоление отрезка с 13 тыс. до 14 тыс. понадобилось полмесяца.

Как отмечается, 17 дней, за исключением одного дня, растет и такой показатель как отношение числа заболевших к числу ПЦР-тестов, усредненное за неделю. Оно также достигло локального минимума в 3,8% 29 мая, однако теперь выросло до 6,6%, что соответствует показателю на начало ослаблений карантина.

В Минздраве сообщили, что с 13 июня число областей, которые не соответствуют установленным Кабмином признакам для послабления карантина, увеличилось до десяти - добавилась Ивано-Франковская область, хотя еще 10 июня таких областей было всего шесть.

Кроме того, в Киеве тоже не могут отменить карантин из-за не соответствия критериев правительства с 31 мая: инцидентность (среднее число новых больных за последние семь дней) превысила 12 человек на 100 тысяч населения и на 14 июня составляла 15,74%.

Напомним, 15 июня, в Украине переходят к очередному этапу смягчения условий карантина. В частности, отменяются запреты на переход в аннексированный Крым из Херсонской области, а также частично возобновляется междугороднее и авиасообщение.

Стоит отметить, что премьер-министр Шмыгаль предупреждал о том, что поводом для возврата к жесткому карантину в Украине может стать критическое ухудшение ситуации с коронавирусом в 10 и больше областях.