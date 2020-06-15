Сегодня, 15 июня, в комитете Верховной Рады по вопросам образования состоялось собеседование с двумя кандидатами, которые хотят занять пост министра образования - Сергеем Шкарлетом и Людмилой Паращенко.

Об этом говорится в Telegram-канале "Политика Страны".

"На комитет Рады по вопросам образования привели на собеседование сразу двух кандидатов на министра. Один из них - ректор Черниговского университета Шкарлет (о нем уже говорили ранее как об одном из кандидатов). Вторая - Людмила Паращенко, директор Киевского бизнес-лицея "Крок", - говорится в сообщении.

По данным источников "Стране" в "Слуге народа", кандидатуру Паращенко лоббирует на пост министра глава образовательного комитета Сергей Бабак.

До этого мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский 10 июня посетил Чернигов,где встретился с ректором местного технологического университета Сергеем Шкарлетом. Он хотел понять "что это за человек".

Напомним, что 47-летний Сергей Шкарлет - доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года ректор Черниговского национального технологического университета.