В Донецке провели репетицию парада Победы, который в "ДНР" решили провести 24 июня, в один день с аналогичным мероприятием в Москве. На тренировочный марш вышли 2100 человек и 110 единиц военной техники.

Об этом пишут "Новости Донбасса".

На репетицию все они вышли в масках и перчатках.

Напомним, парад в честь 75-летия Победы в Донецке из-за коронавируса был перенесен с 9 мая на 24 июня. По словам главы "ДНР" Дениса Пушилина, парад пройдет по главной улице столицы Донецка и будет более масштабным, чем в прошлые годы.

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