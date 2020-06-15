Сегодня, 15 июня, в Киеве продолжается заседание суда по избранию меры пресечения для одесского радикала Сергея Стерненко, который убил человека.

Под зданием Шевченковского суда собралась значительная группа поддержки Стерненко, которая жгла файера, оскорбляла и нападала на журналистов.

Причем полиция после этого вывела из зала и оттеснила за пределы судебного двора именно журналистов (в том числе и репортера "Страны" - Ред.), а не тех, кто мешал им выполнять свой профессиональный долг.

Глава НСЖУ Украины Сергей Томиленко считает такое поведение силовиков недопустимым о чем и публично заявил в соцсети.

"Вывод журналистов из зала суда, травля и нападения на акциях протеста - возмутительны! Комитет ВР по вопросам свободы слова должен безотлагательно публично рассмотреть ситуацию с агрессией в отношении журналистов под зданием Шевченковского районного суда. Руководство МВД и Национальной полиции должно предоставить объяснения, существует ли другая стратегия защиты профессиональных прав работников СМИ кроме их физического удаления с места происшествия...

Этот пост - не про вину или невиновность господина Стерненко. Этот пост - о праве журналистов украинских СМИ работать в Украине", - написал Сергей Томиленко.

Ранее "Страна" в материале "Пять главных вопросов о подозрении одесскому радикалу" выясняла, сядет ли Стерненко за убийство.