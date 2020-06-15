Мэр Днепра Борис Филатов предлагает переименовать улицу Короленко в тупик Коломойского. Эта идея пришла в голову к мэру после того, как телеканал, принадлежащий олигарху, опубликовал новость о том, что улицу смыло дождем.

Об этом Филатов написал 15 июня в Facebook.

"Только что городской голова Днепра официально подал в городскую комиссию по топонимике ходатайство о переименовании улицы Короленко в тупик Коломойского. Также уважаемым членам комиссии на выбор предложено ещё два варианта названия: "Улица Смытая" и "Балка медиахолдинга УНИАН и 1+1". С размещением на фасадах барельефов с изображением журналистов - авторов фальшивок", - написал Филатов.

По словам мэра Днепра, речь идет именно о той улице, про которую контролируемый Коломойским телеканал заявил, что ее полностью смыло дождем после дорогостоящей реконструкции. Филатов утверждает, что эта улица в абсолютно целом состоянии.

"Эта улица теперь как суслик, которую люди, называющие себя журналистами, не видят, а она есть", написал Филатов.

Напомним, в Днепре 13 июня за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков. После чего часть улиц города затопило. Ряд СМИ связали это с некачественнм ремонтом. Мэрия опровергла эти обвинения, связав их появление с информкампанией, которую ведет против мэра олигарх Игорь Коломойский.

Между ними, как известно, в последние годы разрастается острый конфликт.