В понедельник, 15 июня, глава пресс-службы правительства китайской столицы Пекина Сюй Хэцзянь заявил о риске повышения распространения коронавируса после вспышки болезни на крупнейшем оптовом рынке города "Синьфади". Всего в столице подтвердились 59 случаев заражения коронавирусом за сутки.

Слова чиновника приводит "РИА Новости".

Так, рынок закрыли еще в субботу, 13 июня, после обнаружения коронавируса на доске для разделки импортированного лосося. В самом районе Фэнтай, где находится рынок, ввели режим военного времени, а уровень реагирования на ЧС в области вновь повысили до II.

Власти утверждают, что пойдут на самые радикальные меры, чтобы выявить источник инфекции. Людей, которые проживают неподалеку от очага заражения заставят пройти тест на коронавирус.

Напомним, в китайском городе Баодин, расположенном в соседней с Пекином провинции Хэбэй, ввели режим военного положения.

Также мы писали, что 14 июня в Китае обнаружили рекордное количество новых случаев коронавируса.