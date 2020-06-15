Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что расширение партнерства Украины и НАТО является политическим сигналом о том, что Альянс не заинтересован в разрешении конфликта на Донбассе.

Об этом он рассказал в комментарии "РИА Новости".

"Конечно, это политический сигнал партии войны в Киеве. Это первое. Второе - это абсолютно четкий сигнал того, что НАТО не заинтересована в разрешении внутриукраинского конфликта для того, чтобы обосновывать накачку восточного фланга альянса и продолжать демонизировать Россию как главную угрозу Западу", - сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 12 июня, заявил о получении страной статуса Партнера расширенных возможностей в НАТО. Однако позже в самом Альянсе выступили с заявлением, что их действия не являются сигналом о каких-то решениях относительно членства в НАТО.