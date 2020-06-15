В прошлом инвестиционный банкир, а ныне известный политтехнолог Стив Бэннон, один из архитекторов успешной президентской кампании-2016 Дональда Трампа, считает, что в фокусе предвыборной гонки-2020 будет именно Китай.

Сегодня Бэннон опровергает слухи о том, что он снова войдет в предвыборный штаб Трампа, но настоятельно рекомендует президенту сосредоточиться на проблемах отношений с Поднебесной.

Причем до такой степени, что даже возложить на Пекин ответственность за смерть афроамериканца Джорджа Флойда и последовавшие затем массовые бунты и погромы.

Об этом Стив Бэннон заявил в интервью Asia Times.

Американский политтехнолог возлагает на Коммунистическую партию Китая (КПК) ответственность за пандемию Covid-19 и ее экономические последствия и не видит места для компромисса с растущей сверхдержавой. Бэннон говорит, что хочет помочь китайскому народу свергнуть Коммунистическую партию.

"Я бы на самом деле утверждал, что многие аспекты убийства мистера Флойда также обусловлены КПК. Мистер Флойд был убит полицейскими. Однако теперь мы знаем из данных вскрытия, что он был заражен Covid-19, вирусом, который пришел из Китая.

Независимо от того, пришел он из мирной лаборатории или был следствием программы биологического оружия, это не относится к делу. Мы знаем, что в КПК не предприняли действий, которые должны были предпринять в декабре, когда узнали об этом.

Итак, мистер Флойд был заражен Covid-19.

У него также обнаружили фентанил в организме. Фентанил - это наркотик, который КПК проталкивает в США через картели вплоть до Среднего Запада, особенно во всех тех областях, где отмечена массовая безработица. У мистера Флойда никогда не было доступа к нормальной производственной работе.

Последнее, что говорит о мистере Флойде, это то, что он, по-видимому, непреднамеренно использовал фальшивую купюру в 20 долларов. И возвращаясь к КПК, можно отметить, что она может быть причастна к партии фальшивых денег на сумму в 900 000 долларов, которая была задержана на границе с Канадой.

Таким образом, восходящие силы Азии привели к нынешнему положению с мистером Флойдом, его жизни, и к тому, что он заболел. У него были наркотики в организме. У него не было нормальной работы. И он использовал фальшивые деньги. Все это идет из Пекина, по сути", - уверен Стив Бэннон.

Ранее "Страна" сообщала, что Госсекретарь США Майк Помпео встретится на этой неделе с представителями Китая на Гавайях.