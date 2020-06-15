Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук раскритиковал своего преемника Дениса Шмыгаля, а также нынешнее правительство. По его мнению, за последние 3 месяца Украина сделала 10 шагов назад.

Соответствующий пост Гончарук опубликовал в Фейсбуке.

"В пятницу правительство отчитывалось о 100 днях своей деятельности, пытаясь представить это как достижения и победы. На самом деле, за эти последние 3 месяца Украина сделала 10 шагов назад. Де-факто, это были 100 дней руководства экономикой страны без всякой программы и стратегии. Что недопустимо, особенно в условиях мировой пандемии. Несогласованные, хаотичные шаги власти уже имеют свои последствия для Украины", - написал Гончарук.

По его мнению, украинское правительство показало свою бездеятельность в условиях эпидемии коронавируса. Также Гончарук считает, что значительно пострадала отрасль энергетики.

"Энергетика работает без министра и теряет миллиарды. Фактически за эти 100 дней отрасль потеряла управляемость. Хаос в правительстве способствовал накоплению огромного долга в 20 млрд гривен, из которых 6 млрд - долг перед "Энергоатомом" и 14 млрд - перед инвесторами в "зеленую" энергетику. Растет социальное напряжение в угольной и смежных отраслях", - заявил экс-премьер.

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Кроме того, по мнению Гончарука, произошло сворачивание свободного рынка и переход к "протекционизму в интересах богатых за счет бедных".

"Провалена программа дешевых кредитов 5-7-9. Эта программа могла стать драйвером выхода малого и среднего бизнеса из кризиса. Однако из запланированных на 2020 год 50 000 заявок фактически выдано лишь пару сотен", - написал Гоначрук.

Он также раскритиковал правительство из-за внесенных им изменений в бюджет, нереализованной программы по созданию 500 000 рабочих мест, полностью потерянных темпов реформ.

Опубликовав свой анализ деятельности Кабмина, Алексей Гончарук столкнулся с волной критики в комментариях. Там его упрекают в неэффективной работе на посту премьера, напоминают, что он сам называл себя профаном в экономике, и даже пишут: "Уймись, соросятина".

"Каждый мнит себя стратегом, видя бой из далека. В бою уже поучаствовали", - отмечает журналист Олег Арестархов.

"Так вы же были там 100 дней назад... А сейчас уже знаете, как надо системно и быстро вывести страну из кризиса", - написал Василий Тишков.

"Вы за собой посмотрите, вы создали дефицит бюджета в 60 млрд... Сначала вы говорили, что вы одна команда, а теперь критикуете. Вы сами нечего не сделали, все провалили", - считает Валентин Зайцев.

Напомним, по мнению бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука, президент Владимир Зеленский похож на своего предшественника Петра Порошенко стремлением "перехитрить Запад" и контролировать правоохранительные органы.

Также Гоначрук заявлял, что Зеленский находится в "информационном карантине", поскольку не видит того, что реально происходит в его команде и стране.