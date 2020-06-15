В Киеве работа баров, ночных клубов и развлекательных центров все еще находится под запретом.

Об этом во время брифинга в понедельник, 15 июня, заявил мэр столицы Виталий Кличко, видео опубликовано в Facebook.

"Хочу подчеркнуть: бары, ночные клубы, развлекательные центры город открывать не позволял. Сегодня могут работать только летние площадки кафе и ресторанов. Контроль за соблюдением карантинных ограничений возложен на правоохранительные органы, - они составляют админпротоколы о нарушениях. Насколько я знаю, за выходные дни полиция составила 16 административных протоколов в отношении владельцев ночных клубов и баров", - сообщил Кличко.

Он напомнил, что штраф для заведений, которые нарушают карантин составляет от 34 до 340 тыс. грн.

"И я снова обращаюсь к правоохранителям: сразу реагировать на информацию о подобных нарушениях и пресекать их. Иначе - мы не удержим эпидемиологическую ситуацию", - отметил Кличко.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве кафе и рестораны откроют при обнаружении менее 50 случаев коронавируса за сутки. По последним данным, в Киеве за сутки коронавирусом заразились 53 человека. Столица приближается к 4 тысячам заболевших.

Также мы писали, что в Киеве начались рейды по ресторанам города. Ищут заведения, где люди сидят внутри помещений.