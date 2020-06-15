На пляжах в Киеве 12 июня наблюдался аншлаг. Фото: "Страна"

Пляжи в столице открыты только как прибрежные зоны - купаться на них, несмотря на жару, запрещено. 

Об этом в Facebook 15 июня сообщил мэр Киева Виталий Кличко. 

По словам Кличко, купаться на пляжах запрещено до специального разрешения Госпродпотребслужбы.

"Хочу обратиться к киевлянам: на пляжах тоже необходимо соблюдать правила безопасности. Людям из групп риска не рекомендуется посещать пляжи. Другие - должны соблюдать дистанцию, регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. Город организует дезинфекцию муниципальных пляжей два раза в день", - сообщил мэр Киева. 

На пляжах в Киеве нельзя купаться. Скриншот: Facebook/ Виталий Кличко

Напомним, несмотря на слова Кличко, в Киеве на выходных и в пятницу на пляжах наблюдался аншлаг: люди и купались, и загорали, не соблюдая социальную дистанцию. 

Также мы писали, что купальный сезон в столице не стартовал 1 июня, потому что температура воды в начале лета не достигала +18 градусов, как того требует Минздрав

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