В Киеве директор школы пришла на работу, зная о положительном тесте на коронавирус - Кличко
Директор одной из киевских школ, зная о своем положительном тесте на коронавирус, никому не сказав, пришла на работу и продолжила общаться с людьми. Теперь ей грозит уголовное дело.
Об этом во время брифинга в понедельник, 15 июня, заявил мэр столицы Виталий Кличко, видео опубликовано в Facebook.
"Директор школы, которая заболела коронавирусом, общалась с большим количеством людей, когда имела уже позитивный тест на Covid-19. Она никому ничего не сказала и успела пойти на работу", - заявил Кличко.
По его словам, Госпродпотребслужба обратилась к правоохранительным органам об открытии уголовного дела против директора.
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Напомним, за последние сутки в Киеве коронавирусом заразилось 53 человека. Столица приближается к 4 тысячам заболевших.
Тем временем в Украине число зараженных коронавирусом приближается к 32 000. Лидируют Черновицкая область и Киев.