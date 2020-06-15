Директор одной из киевских школ, зная о своем положительном тесте на коронавирус, никому не сказав, пришла на работу и продолжила общаться с людьми. Теперь ей грозит уголовное дело.

Об этом во время брифинга в понедельник, 15 июня, заявил мэр столицы Виталий Кличко, видео опубликовано в Facebook.

"Директор школы, которая заболела коронавирусом, общалась с большим количеством людей, когда имела уже позитивный тест на Covid-19. Она никому ничего не сказала и успела пойти на работу", - заявил Кличко.

По его словам, Госпродпотребслужба обратилась к правоохранительным органам об открытии уголовного дела против директора.

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Напомним, за последние сутки в Киеве коронавирусом заразилось 53 человека. Столица приближается к 4 тысячам заболевших.

Тем временем в Украине число зараженных коронавирусом приближается к 32 000. Лидируют Черновицкая область и Киев.