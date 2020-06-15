С понедельника, 15 июня, в Украине начался очередной этап смягчения карантинных мер, но проходит он на фоне непрекращающегося роста заражений коронавирусом.

По последним данным Минздрава в Украине Covid-19 заражено уже 31 810 человек, прирост за сутки - 656 человек.

Руководство Минздрава официально признало, что по состоянию на 15 июня, Киев и еще 10 областей Украины не готовы к ослаблению карантинных мероприятий из-за высокого уровня инцидентности.

Об этом передает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Так, перейти на следующий этап ослабления карантинных ограничений не готовы:

Город Киев;



Винницкая обл.;

Волынская обл.;

Житомирская обл.;

Закарпатская обл.;

Ивано-Франковская обл.;

Львовская обл.;

Ровенская обл.;

Тернопольская обл.;

Черновицкая обл.;

Черниговская обл.

Анализ эпидемической ситуации в регионах по состоянию на 15 июня 2020 года

Во всех приведенных областях и в столице на текущую дату недостаточный уровень инцидентности, то есть еще высокое количество новых случаев Covid-19 за последние семь дней на 100 000 населения. Для ослабления карантина уровень инцидентности должен составлять менее 12.

На сегодняшний день в Киеве этот уровень 15,74, а самый высокий показатель - в Волынской области (34,81). Ближе всего к переходу на следующий этап ослаблений - Черниговская обл. (12,62).

Напомним, что премьер-министр Шмыгаль предупреждал о том, что поводом для возврата к жесткому карантину в Украине может стать критическое ухудшение ситуации с коронавирусом в 10 и больше областях.