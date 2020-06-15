По состоянию на утро понедельника, 15 июня, коронавирус подтвердился у 53 жителей столицы. Общее число заболевших в Киеве достигло 3957 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

"Друзья! Количество жителей Киева, у кого за прошедшие сутки обнаружили заболевание на коронавирус, увеличилось на 53 человека. Двое больных умерли. Заболели, в частности, трое медиков. На сегодня в столице уже 3957 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Также Кличко уточнил, что среди зараженных:

21 женщина (от 36 до 86 лет)

27 мужчин (от 20 до 87 лет)

3 девочки (4,5,6 лет)

2 мальчика (5 и 9 лет)

Госпитализировать пришлось, по словам Кличко, пять человек. Остальные были отправлены на самоизоляцию.

Больше всего зараженных было обнаружено в Шевченковском районе (12 человек). В Соломенском районе коронавирус подтвердился у девяти человек, а в Деснянском и Дарницком у 14 жителей столицы.

Напомним, по данным СНБО Украины, на 15 июня (по состоянию на 09:00) в Украине 31 810 лабораторно подтвержденных случая Covid-19. Из них с начала эпидемии - уже 901 летальный. Лидером по темпам распространения коронавируса остается Черновицкая область.