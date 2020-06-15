Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел в Апелляционный суд Киева в рамках апелляции адвокатов беглого президента Виктора Януковича на приговор по делу о государственной измене.

Трансляцию допроса экс-президент опубликовал на своей странице в Facebook.

Кроме того, суд для дачи свидетельских показаний вызвал и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

"Вы вызваны в суд по делу в качестве свидетеля по ходатайству защиты Януковича", - сказал председательствующий судья.

Отвечая на вопрос защиты беглого президента Виктора Януковича, о том, считает ли Порошенко себя его оппонентом в 2014-2015 годах, Порошенко ответил утвердительно.

Приводим текст допроса:

Можно ли рассматривать ваше согласие на предложение президента Януковича занять должность министра экономического развития и торговли Украины 23 марта 2012 года как соучастие в вопросе узурпации власти.

Нет. Потому что цель эта была публично провозглашена касаемо моего участия в составе правительства и состояла из двух частей. Часть первая. Это обеспечение подготовки и соглашения про ассоциацию и договора про всеобъемлющую зону свободной торговли с Европейским союзом. И я концентрировал свои усилия именно в этом направлении. И вторая позиция. Начиная с решения Януковича обратиться к президенту РФ Путину вопреки Конституции с приглашением иностранных войск на территорию Украины и осуществления агрессии для меня господин Янукович стал преступником.

Напомним, в январе 2019 года Оболонского районного суда города Киева признал Януковича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что защита Януковича подала шесть апелляционных жалоб на приговор Оболонского райсуда.

Недавно Петр Порошенко также получил подозрение в незаконном назначение в Службу внешней разведки (СВР) ее первого заместителя Семочко. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.