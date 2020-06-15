Порошенко пришел на допрос в суд по делу о госизмене Януковича . Видео
Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел в Апелляционный суд Киева в рамках апелляции адвокатов беглого президента Виктора Януковича на приговор по делу о государственной измене.
Трансляцию допроса экс-президент опубликовал на своей странице в Facebook.
Кроме того, суд для дачи свидетельских показаний вызвал и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.
"Вы вызваны в суд по делу в качестве свидетеля по ходатайству защиты Януковича", - сказал председательствующий судья.
Отвечая на вопрос защиты беглого президента Виктора Януковича, о том, считает ли Порошенко себя его оппонентом в 2014-2015 годах, Порошенко ответил утвердительно.
Приводим текст допроса:
Можно ли рассматривать ваше согласие на предложение президента Януковича занять должность министра экономического развития и торговли Украины 23 марта 2012 года как соучастие в вопросе узурпации власти.
Нет. Потому что цель эта была публично провозглашена касаемо моего участия в составе правительства и состояла из двух частей. Часть первая. Это обеспечение подготовки и соглашения про ассоциацию и договора про всеобъемлющую зону свободной торговли с Европейским союзом. И я концентрировал свои усилия именно в этом направлении. И вторая позиция. Начиная с решения Януковича обратиться к президенту РФ Путину вопреки Конституции с приглашением иностранных войск на территорию Украины и осуществления агрессии для меня господин Янукович стал преступником.
Напомним, в январе 2019 года Оболонского районного суда города Киева признал Януковича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
Отметим, что защита Януковича подала шесть апелляционных жалоб на приговор Оболонского райсуда.
Недавно Петр Порошенко также получил подозрение в незаконном назначение в Службу внешней разведки (СВР) ее первого заместителя Семочко. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.