Температура воды в реке Днепр в районе Киева превысила +20 градусов. Метеорологи говорят, что средняя многолетняя дата перехода температуры воды через +20 - это 5 июня, сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений гидрологической станции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в Киеве 13 июня среднесуточная температура воды в Днепре достигла +20,8 °С", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом впервые вода в Днепре превысила температуру в +20 градусов на девятый день после наступления метеорологического лета, начало которого в этом году было стремительным.

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