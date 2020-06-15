В понедельник, 15 июня, полиция вытолкала журналиста "Страны" и представителей ряда других СМИ от здания Шевченковского райсуда, где избирают меру пресечения убившему человека радикалу Сергею Стерненко.

Инцидент произошел после того, как группа поддержки Стерненко, находящаяся у здания суда, напала на журналиста издания "Шарий.нет". Сторонники радикала также угрожали другим журналистам. После этого полиция вывела журналиста издания Шария, а также вытолкала журналиста "Страны" и ряда других изданий (в частности "Вестей") из двора суда без каких-либо объяснений.

"Ещё раз акцентирую внимание - полиция выводит из под здания суда журналистов, на которых нападают, а не тех, кто нападает. Хотя должно быть ровно наоборот. Тех, кто нападает на журналистов нужно привлекать к уголовной ответсвенности. А сейчас происходит прямое препятствование журналисткой деятельности со стороны полиции. И, что ещё хуже - прямое потакание беспредельщикам, которые нападают на журналистов", - прокомментировал ситуацию главред "Страны" Игорь Гужва в Facebook.

Напомним, ранее под крики "Мусора, сос@ть" у суда, который избирает меру пресечения Стерненко, начались беспорядки.

Также мы писали, что 11 июня радикалу Сергею Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве, которое произошло еще в 2018 году в Одессе.