Предлагаем читателям гороскоп на 16 июня для всех знаков Зодиака. День удачный для неспешных дел, торговли и командировок. Сегодня важно остерегаться любых конфронтаций и следить за стабильным эмоциональным фоном.

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Овен (21.03 - 20.04)

Овнам предстоит активный день в плане поездок и контактов. Если утром может немного хромать дисциплина и режим, то вечером все успокоится, вы сможете почувствовать себя счастливым из-за успехов близких или детей.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам пригодится умение взглянуть на ситуацию с разных сторон, просчитать действия конкурента наперед и, возможно, выгодно представить свои идеи. Счастье будут поджидать вас сегодня там, где вы и не ожидаете.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Динамичный день ждет сегодня и без того активных Близнецов. Контролируйте заряд энергии, чтобы в начале дня не поддаться суете и панике. Ваше обаяние поможет разрешить весь ворох дел на сегодня. Вечером вы поймете, что ваши дела не так уж плохи.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки могут ощутить себя некомфортно из-за смены обстоятельств. Вам понадобится умение "переобуваться на ходу". Главное делать это с невозмутимым и смелым видом, так чтобы не к чему было придраться. Звезды смогут вознаградить вас за гибкость.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам сегодня как никогда следует доверять интуиции, обращать внимание на детали и прислушиваться к советам друзей. Помните: лучше окружить себя надежными сторонниками, чем доказывать добытые на практике истины в одиночку.

Дева (24.08 - 23.09)

Звезды советуют Девам сосредоточится на основной цели сегодняшнего дня, а остальные дела рассматривать только в связи с ней. Так вы сможете сохранить ваш энтузиазм и рассчитать планомерные шаги по достижению результата.

Весы (24.09 - 23.10)

Все проекты и идеи сегодня будут нуждаться в утверждении, а девизом дня станет "больше слушать и меньше говорить". Ваша исполнительность приведет к успеху, а реализацию масштабного дела звезды советуют придержать на завтра-послезавтра.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня день может складываться достаточно неожиданно. Зато это поможет укрепить практические навыки убеждать и отстаивать свою позицию. Главное делать это без нажима, основываясь на навыках дипломатического общения и искусства риторики.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам как никогда пригодятся их умения разбираться в тонкостях человеческой психики. Вы можете ощутить себя вполне удачливыми в любви, но звезды советуют вам остерегаться интриг на работе. Будьте лояльны к окружению, не показывайте другим свои слабые стороны.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги смогут добиться поставленных целей, если разберутся в тонкостях коммуникации и основах работы с поиском важной информации. Ищите альтернативные каналы связи, не избегайте дружеской помощи и будьте осторожны сегодня с техникой.

Водолей (21.01 - 20.02)

Любовь и эстетика станут сегодня источником креатива для Водолеев. Если они применят свой интеллект для решения сложного вопроса, то в очередной раз продемонстрируют свое умение работать над многоуровневыми задачами.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Для Рыб сегодня важно расставить важные акценты в решении интересующего вас вопроса. Подготовьтесь к худшему, но надейтесь на лучшее. Вы окажетесь на одной арене с соперником, который во много раз превосходит вас, поэтому любым результатом можете гордиться.

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