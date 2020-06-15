В четверг, 18 июня, Верховная Рада в первом чтении рассмотрит законопроект №3612 о народовластии через референдум, внесенный президентом Владимиром Зеленским.

Об этом в ходе согласительного совета руководителей фракций и групп парламента 15 июня сообщил председатель Рады Дмитрий Разумков.

"На прошлой неделе был зарегистрирован, а на этой неделе будет рассматриваться закон о народовластии через украинский референдум, регистрационный номер 3612… в четверг, если все будет хорошо, мы сможем его рассматривать в первом чтении", - сказал Разумков.

Кроме того, в четверг в повестку дня вносится доработанная программа действий правительства, а также кадровые вопросы.

"Программа уже поступила в Верховную Раду. Я думаю, у нас будет возможность ее рассмотреть и принять соответствующее решение", - сказал Разумков.

Напомним, Зеленский в законопроекте о референдуме предлагает выносить на него вопросы общегосударственного значения, изменения Конституции, изменения территории Украины, прекращения действия законов.

Также мы писали, что второй вариант программы деятельности правительства Дениса Шмыгаля насчитывает несколько десятков страниц. Она структурирована по каждому министерству отдельно.