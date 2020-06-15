Президент Украины Владимир Зеленский направил на имя спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова письмо, в котором просит его обеспечить скорейшее рассмотрение во втором чтении проекта закона № 3377 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (Covid-19)".

Об этом передает пресс-служба Офиса президента.

Проект закона № 3377, который инициировали народные депутаты, парламент принял за основу еще 13 мая 2020. Комитету Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики было поручено доработать и внести документ на рассмотрение в сессионный зал во втором чтении.

В своем письме Владимир Зеленский отмечает, что предоставление социальных и экономических гарантий для поддержки граждан и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса требует быстрых и эффективных решений.

"Учитывая указанное и важность поддержки субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах культуры и искусств, креативных индустрий, культурно-познавательного туризма в работе которых установлены существенные ограничения, прошу способствовать скорейшему рассмотрению и принятию Верховной Радой Украины решения относительно упомянутого проекта закона", - говорится в письме президента.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада может принять законопроект о всеукраинском референдуме 18 июня.