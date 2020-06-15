В понедельник, 15 июня, нидерландская авиакомпания KLM возобновила полет рейсов с сообщением из Киева в Амстердам.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает "Европейская правда".

Так, на данный момент на сайте компании доступны билеты в столицу Нидерландов - Амстердам. Это является первым шагом к возобновлению регулярных рейсов между странами.

Несколькими днями ранее украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук рассказывал, что регулярные авиарейсы планируется возобновить уже со вторника, 16 июня.

По его словам, авиакомпания KLM будет совершать три рейса в неделю с маршрутом "Амстердам-Киев".

Напомним, с сегодняшнего дня ряд стран Европейского союза открывает свои границы для путешествий внутри объединения после почти трех месяцев ограничений, которые были введены из-за коронавируса.

Также "Страна" писала, что Еврокомиссия запретила полеты в страны Евросоюза авиакомпаниям из Армении в связи с их несоответствием международным стандартам безопасности.