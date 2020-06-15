Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Николаю Ильяшенко, фигуранту дела о взятке в 6 млн долларов для глав НАБУ и САП. Он арестован, альтернативой взятия под стражу определен залог в 84 млн гривен (на 20 млн меньше, чем просил прокурор).

Трансляция судебного заседания велась на канале Высшего антикоррупционного суда в YouTube.

Судья обратила внимание на позицию защиты Ильяшенко, что он стал жертвой провокации. То есть не он был инициатором коррупционной схемы по закрытию дел против Злочевского, а ему агент НАБУ Шевченко (в материалах дела он фигурирует как Харченко) предложил решить вопрос о закрытии дела.

В тоже время, судья сказала, что предоставленные материалы не свидетельствуют однозначно о провокации со стороны агента НАБУ.

Напомним, "Страна" подробно рассказывала, кто и зачем хотел дать главе НАБУ рекордную взятку в истории Украины.

Также мы писали, что адвокаты Ильяшенко намекали, что о взятке в $6 млн с агентом НАБУ мог договариваться пранкер Джокер.