В Волгограде правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка, заподозренного в подготовке нападения на школу. У него изъяли самодельную бомбу, коктейли Молотова, холодное оружие и другие предметы. Об этом передает Газета.Ру. со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Также в ходе обыска у подростка найдены компоненты для взрывчатых веществ, поражающе элементы, средства связи, а также рукописные записи, в которых приводились индукции по изготовлению самодельных бомб.

В настоящее время по данному факту заведено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 223.1 УК России "Незаконное изготовление взрывчатых веществ". Также планируется принятие дополнительного процессуального решения по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК "Подготовка к убийству двух и более лиц".

Как сообщала "Страна", в феврале 2020 в аннексированном Крыму задержали подростков также с целым "арсеналом" взрывчатых веществ. Они "тестировали" взрывчатку на животных.

Напомним, что 17 октября 2018 года один из учащихся начал стрелять в здании Керченского политехнического колледжа, подорвал одно из помещений, после чего покончил с собой.