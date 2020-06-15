Министр социальной политики Украины Марина Лазебная считает, что во втором полугодии минимальный размер заработной платы для граждан должен быть увеличен более чем на 500 гривен.

Об этом она сообщила во время интервью "Интерфакс-Украины".

"Я считаю, что минимальную зарплату уже со второго полугодия этого года нужно повышать. Министерство финансов и Министерство экономики проводят расчеты, какой должна быть эта зарплата", - сказала она.

На данный момент, утверждает Лазебная, специалисты выясняют, как на Украину повлияет ситуация с повышением зарплат.

"То, что она вырастет не на 500 грн, это точно. Сейчас просчитывается, как этот мультипликатор сработает на страну", - подчеркнула она.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления, посвященного первым 100 дня своей работы, рассказал о росте количества безработных в Украине из-за эпидемии коронавируса.

Ранее "Страна" писала, что в Украине среднемесячная зарплата женщин в I квартале 2020 года составила 9 785 грн. Эта сумма оказалась лишь 78,7% от среднемесячной зарплаты мужчин (12 438 грн) за тот же период.