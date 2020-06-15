При возвращении из Польши обсервация (самоизоляция) приезжих в Украине не обязательна. Каждый час пограничники выпускают из пункта пропуска "Шегини" 70 человек. Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передают Украинские новости.

"Польша входит в (категорию) стран "зеленой зоны", и поэтому не является необходимым проходить обсервацию (в Украине по возвращении из Польши - Ред.)", - заявил глава Минздрава.

Степанов напомнил, что обязательным прохождение обсервации или самоизоляции является для тех, кто возвращается из стран "красной зоны", где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине.

Как сообщала "Страна", в каких условиях работают на "карантинных полях" в Польше заробитчане из Украины. "Польские хозяева и раньше часто издевались над нашими людьми, не доплачивали. А теперь совсем озверели. Я за последнюю неделю побывала на двух хозяйствах под Варшавой – и везде пытались обмануть, а условия – каторжные", - рассказала жительница Луцка Галина Федышин.

Напомним, в какие страны кроме Польши уже можно выехать из Украины