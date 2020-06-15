Сайт, на котором сегодня в режиме онлайн должно проходить пробное Внешнее независимое оценивание (ВНО), отмененное из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине, работает со сбоями и многие абитуриенты не могут начать экзамен.

Об этом пишут негодующие родители в комментариях под постом МОН в Facebook в понедельник.

Первый день пробного ВНО стартовал сегодня в 11:00. Однако в соцсетях многие родители школьников сообщают, что их дети не могут зайти на сайт. По их словам, сервер веб-ресурса не выдержал нагрузки и "лег". Многие жалуются на то, что заплатили деньги за участие в пробном тестировании, но теперь не могут зайти из-за неполадок на сайте.

"Пробное ВНО, за которое тысячи учеников заплатили деньги, отменили и должно быть сегодня онлайн...А из-за большой нагрузки, никто не может туда зайти. Куда делись деньги???За что платили???".

"Невозможно зайти на сайт! Позор за такое отношение к детям!!!".

"Очень ожидаемо, что сайт пробного ВНО лежит......Наше министерство живёт в какой-то своей реальности".

"Сайт перегружен, из группы зашел только один ребенок, просто ужас!!!", - пишут люди в комментариях.

В группе в Facebook "Родители SOS" также сообщают о проблемах с входом на сайт пробного тестирования.

Люди отмечают, что сайт не грузится. При этом неполадки наблюдаются в разных регионах страны, в частности в Одессе и Киевской области.

Напомним, в прошлую субботу стало известно, что пробное ВНО отменили из-за ситуации с эпидемией, и предложили детям пройти его онлайн. Отметим, что прохождение пробного тестирования это добровольная и платная услуга - 140-150 гривен, в зависимости от региона. Однако в МОН заявили, что деньги абитуриентам вернут, а тесты проведут бесплатно и в другом формате.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как будет проходить пробное ВНО после запрета в школах.