Утром в понедельник, 15 июня, у здания Шевченковского райсуда в Киеве, который избирает меру пресечения подозреваемому в убийстве радикалу Сергею Стерненко, начались беспорядки.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, к зданию суда пришла группа поддержки Стерненко. Часть людей, у одного из которых была аудиоколонка, к зданию не пропускала полиция. Собравшиеся скандировали: "Мусора, сос@ть".

В результате сторонникам Стерненко с колонкой все же удалось прорваться к зданию суда, они включили музыку.

Напомним, радикалу Сергею Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве, совершенном в 2018 году в Одессе, 11 июня.

Суд по мере пресечения Стерненко начался в пятницу, 12 июня. Сторонники радикала устраивали беспорядки и участвовали в стычках с полицией, а защита Стерненко объявляла отвод судье и прокурору.

Также мы писали, что Шевченковский райсуд предупредил группу поддержки Стерненко о "неотвратимой ответственности" за беспорядки.