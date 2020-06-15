Вчера вечером, 14 июня, спасатели получили сообщение о том, что из-за повышения уровня воды в реке, в селе Манява Богородчанского района застряла группа туристов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области.

"15 июня в 00:20 поисково-спасательное отделение на снегоболотоходе "Богун" прибыло в ближайший приток реки Манявка со стороны села Манява, ориентировочно в 1 км от места нахождения двух групп туристов в количестве 10 человек, в том числе 3 детей, находящихся в одном автомобиле. Еще одна группа туристов в количестве 12 человек, в том числе 3 детей, на 4 квадроциклах находится неподалеку", - говорится в сообщении.

Из-за повышенного уровня воды, утверждают спасатели, использовать технику было невозможно, поэтому через реку пришлось переправляться при помощи веревок.

"В 06:12 спасатели с помощью грузового автомобиля повышенной проходимости переправили через водные преграды группу туристов из 10 человек, в том числе 3 детей. Состояние удовлетворительное", - говорится в тексте сообщения.

На данный момент спасатели изучают возможности для вывода второй группы, в которой находится 12 человек.

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