Во Франции в городе Дижон вспыхнули беспорядки между арабским и чеченским населением. Органы правопорядка пытаются заблокировать въезд представителей чеченской диаспоры в город. Об этом передает издание rossaprimavera со ссылкой на телеканал France 3 Bourgogne-Franche-Comté.

Сообщается об 11 раненых в ходе столкновений местных преступных группировок. В Дижон съезжаются представители чеченской диаспоры со всей Франции. По данным РИА Новости, поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами наркобанды.

На въезде в Дижон многокилометровые пробки, возникшие из-за проверок всех автомобилей полицией. Накануне в городе полиция применяла слезоточивый газ для разгона вспыхнувших там беспорядков, устроенных чеченской диаспорой.

Как сообщала "Страна", во время беспорядков в США полицейские пожаловались на ненависть и неблагодарность. "Работа в правоохранительных органах - единственная работа, на которой в тебя бросают камни, кирпичи и коктейли Молотова просто потому, что у тебя та же профессия, что у кого-то, кто совершил нечто ужасное в тысячах километрах отсюда", - посетовал глава Международной ассоциации начальников полиции Стивен Касстевенс.

Также мы писали о том, что после протестов в Германии полицию забросали камнями и бутылками. В ответ стражи порядка применили водометы.