Уже с 1 июля в Украине вступят в силу правила, по которым медучреждения будут получать финансирование на уровне не меньшем, чем в предыдущем году.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 15 июня сообщил глава Минздрава Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

Финансирование медучреждений изменится с 1 июля и будет осуществляться по таким правилам до конца года.

"То, что касается пересмотра тарифов и поддержки недопущения закрытия медицинских учреждений и увольнения врачей и медработников, то уже на согласовании находятся соответствующие документы о внесении изменений, чтобы у нас не было допущено меньшего финансирования, чем было в прошлом году. Эти изменения вступят в силу с 1 июля, и, соответственно, учреждения получат соответствующий финансовый ресурс, который позволит выплачивать зарплату, не закрыться и находиться на том уровне, на котором они находятся сейчас ", - сказал Степанов.

По его словам, в министерстве также решают, как с 2021 будет функционировать система оказания медицинской помощи и как будет происходить "восстановление и строительство системы здравоохранения".

Степанов о финансировании больниц - с 02:35

Напомним, также Максим Степанов рассказал, что в Украине растет число госпитализированных с Covid-19, потому что смягчение карантина перепутали с отменой.

Кроме того, мы писали, что медикам, по словам Степанова, уже выплатили 300-процентные надбавки за апрель.