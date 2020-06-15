В понедельник, 15 июня, ряд стран Европейского союза открывают свои границы для путешествий внутри объединения после почти трех месяцев ограничений, которые были введены из-за коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Так, в Германии отменяют пограничный контроль. Путешественникам больше не нужно будет доказывать причину въезда в страну. До этого ограничения были сняты для Австрии, Швейцарии и Франции.

Франция также открывает свои границы для путешественников из Евросоюза и Шенгенской зоны. Прибывшие оттуда люди не будут помещаться на карантин. Совершенно другим протокол будет для граждан Испании и Великобритании - у них разные графики снятия карантина. Сама Испания не будет пускать путешественников до 21 июня.

Финляндия также отменила ограничения на въезд для туристов из Норвегии, Дании, Исландии, Эстонии, Латвии и Литвы.

А вот правительство Нидерландов решило позволить своим гражданам поездки в другие страны с 16 европейских стран.

Власти Чехии вводят в действие систему, которая запрещает въезд туристам из "оранжевых" или "красных" стран. Среди них Португалия и Швеция.

Напомним, правительство Украины в рамках очередного послабления карантина решило увеличить количество туристов в одной группе с 10 до 50 лиц с 15 июня.

Также "Страна" писала, что Египет 1 июля открывает границы для иностранных туристов. Страна возобновит международное авиасообщение. А курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх объявлены безопасной для туристов зоной.