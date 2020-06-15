Правительство внесло в Раду новый вариант своей программы действий.

Предыдущий текст Кабмин презентовал еще в начале апреля, но его "зарезали" в Раде и отправили на доработку. "Страна" этот документ уже анализировала в материале Продажа земли, продолжение реформы Супрун и украинизация. Что написано в годовой программе Кабмина Шмыгаля.

В обновленном документе вместо 10 страниц - сразу 85. Однако конкретики больше не стало. А объемы выросли за счет реверансов в сторону НАТО и ЕС и критики России.

В остальном же все спорные позиции - медреформа, отсутствие реальных подвижек по Донбассу, продолжение тарифной политики - остались.

"Страна" прочитала обновленную программу Кабмина Шмыгаля, за которую предстоит голосовать Раде.

Появились реверансы НАТО и критика России

В начале программы делается интересное заявление - европейского уровня жизни Украина может достигнуть к 2030 году. То есть через десять лет.

"Президентом Украины Владимиром Зеленским в 2019 году поддержаны глобальные Цели устойчивого

развития до 2030 года, провозглашеннын резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Достижение Целей устойчивого развития позволит приблизить стандарты жизни украинцев к европейскому уровню", - говорится во вступлении к программе.

Среди вызовов, которые стоят перед Украиной, называется прежде всего "российская агрессия". Это словосочетание встречается в тексте 25 раз - гораздо чаще, чем в предыдущей версии документа. Причем об этом сразу заявляется в начале, тогда как в первой версии программы - буквально пару раз в специализированных разделах.

Главным виновником тяжелой ситуации в Украине объявляется Россия, которая "сдерживает развитие украинской экономики".

То есть в начале документа сразу объясняется, кто виноват в экономических и гуманитарных провалах украинской власти. И это уже существенное отличие от предыдущей версии программы.

Кроме России, среди вещей, "которые мешают нам жить" - это коронавирус и мировой экономический кризис.

Характерная картинка падения ВВП отражена в документе. Там дается прогноз: в 2020 году экономика упадет практически на уровень 2015 года.

Также отдельная глава в самом начале посвящена уверениям в верности евроатлантической интеграции. Там дается обязательство исполнять соглашение об ассоциации с ЕС и ставится цель вхождения в НАТО. Ничего этого в апрельской версии документа не было. Здесь такой сугубо "ритуальный" раздел появился.

Отдельно говорится, что в программе правительства учтены положения предвыборных обещаний партии "Слуга народа" и президента Зеленского.

Краткосрочные приоритеты правительства

Они посвящены главным образом борьбе с пандемией. Конкретных мер нет, перечислено в основном то, что уже делается: подготовка больниц, восстановление системы противоэпидемической защиты и так далее.

Все то же было в предыдущей программе.

Что до экономики, то здесь из быстрых мер обещают кредиты для малого бизнеса и поддержку отечественного производителя путем увеличения госзакупок. Отметим, что это наиболее коррумпированная сфера госуправления.

Еще один пункт - это привлечение к "активной экономической жизни" украинцев, которые вернулись из-за границы. Каким образом - не говорится.

По социалке в краткосрочные меры записали ежегодную индексацию пенсий и подготовку школ к учебному году в период пандемии. Повышение выплат обещано только медикам (неизвестно, речь о будущих повышениях или о том, что уже состоялось). Ничего не говорится о коммунальных тарифах и субсидиях.

Далее разбираются долгосрочные приоритеты правительства.

ЕС, НАТО и гендер

Раздел о верности евроантлантизму сделали первым и среди долгосрочных приоритетов Украины.

В нем предлагается, во-первых, изменить соглашение об Ассоцаиции. Как именно - не уточняется. Далее - развивать инициативу "Восточное партнерство". И вести пропаганду европейских ценностей в Украине.

Но главный пункт это, пожалуй, "расширение инструментов финансовой поддержки реформ в Украине" - проще говоря, денежная помощь от ЕС.

Что касается НАТО, то здесь говорится о переходе на разнообразные стандарты Альянса. Один из них - это усиление "гражданского контроля" над оборонным сектором. То есть речь видимо о дальнейшей институционализации всевозможных активистов внутри украинской оборонки.

Интересно, что в этом же разделе Украина обязялась учитывать "гендерный компонент" при формировании органов власти. Целью прямо признается "включение гендерного компонента в государственные программные документы".

Цифровизация

Это второй по приоритету раздел программы правительства. В нем, как и везде, много "воды" и неконкретных обещаний. Интересен момент, что власти хотят урегулировать процесс голосования за членов общественных советов при органах власти.

Также планируется достичь следующих показателей:

минимум 200 государственных услуг должны стать доступными онлайн

60 процентов украинцев должны использовать онлайн-услуги

рост количества цифровых подписей на 35 процентов

рост числа ЦНАП на 30 процентов

Также планируется обеспечить мобильным интернетом скоростью не менее 2 мбит/сек 95% населения Украины. И довести долю IT в украинском ВВП до 10%. Сейчас это 4% ВВП.

Показатель "доля в ВВП" крайне странный: ведь она может вырасти, к примеру, за счет падения остальных отраслей. При этом не показав никакого линейного роста.

Интересно, что рост IT-сектора до 10% планировался еще правительством Азарова на 2015 год.

Еще один раздел посвящен цифровой грамотности. В нем есть загадочный пункт: "Граждане могут пользоваться цифровыми гаджетами и Интернетом в партнерской сети хабов". Что это за хабы - непонятно, но их должны создать более двух тысяч.

Но запомним - первые два приоритета власти это переход на стандарты НАТО и диджитализация. А не социальные проблемы и спад в экономике.

Реинтеграция Донбасса

Первым пунктом сюда вписана цель, которая вряд ли может быть выполнена за время работы этого правительства - восстановление территориальной целостности на Донбассе и в Крыму.

В программе говорится, что правительство будет оказывать разнообразную помощь жителям оккупированных территорий. Речь идет о следующих позициях:

облегчение доступа к админуслугам для жителей "ДНР" и "ЛНР"

возвращение статуса резидентов крымчанам - "восстановление прав и свобод указанной категории граждан Украины в части налогового, таможенного, банковского и валютного регулирования".

прописана возможность давать переселенцам жилье в лизинг.

предоставление жилья 1500 семьям переселенцев

"унормирование" процедуры регистрации места жительства для 800 тысяч переселенцев

создать образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина"

Шагов много, но в основном не никаких точных планов - как именно облегчат доступ к админуслугам или регистрации переселенцев. И когда.

Для неподконтрольных территорий в целом есть тоже ряд интересных обещаний. Например, разработка концепции "переходного правосудия". За него выступал министр внутренних дел Арсен Аваков, которые предлагал поразить жителей "ДНР" и "ЛНР" в правах.

Есть также обещание обеспечить жителей неподконтрольных территорий товарами первой необходимости. Что это - снятие торговой блокады или же либерализация правил ввоза вещей в "ДНР" и "ЛНР" - пока неизвестно.

В этом же разделе есть рубрика "Мир и диалог", в которой нет вообще никаких конкретных планов. Главным инструментом здесь, судя по перечисленным шагам, будет пиар: проекты по единению и коммуникациям.

Есть, конечно, и такой пункт как "Защита прав национальных меньшинств и коренных народов". Правда, через запятую тут же добавляется - "популяризация культурного наследия и культурных ценностей украинского народа".

При этом сразу шесть пунктов посвящено тому, как Украина будет судиться с Россией и вводить против нее санкции. Цель - подсчитать убытки Украины и выставить Москве счет.

В целом - есть некие намеки на облегчение ситуации с переселенцами и теми, кто регулярно выезжает на "большую землю" для получения админуслуг, но проживает в "ДНР" и "ЛНР". Но это минимальная часть программы.

Экономика и занятость

В программу правительства перекочевали пункты из стратегии восстановления экономики, которую Кабмин презентовал в конце весны.

"Страна" подробно анализировала этот документ в материале Рост тарифов и рабочие места дворников. Что написано в программе Шмыгаля по восстановлению экономики.

Наиболее интересный пункт из этого раздела - это "повышение уровня занятости населения в возрасте 15-70 лет". То есть власть хочет, чтобы подростки не учились, а работали. И то же касается пенсионеров.

Тарифы и субсидии

Интересно, что в пункте про субсидии власть планирует "возвращать членов малообеспеченных семей на рынок труда". То есть речь не о выплате субсидий, а о том, чтобы заставить работать.

Далее власть планирует перевести субсидии в исключительно денежную форму, но главное - собирается реформировать институт инспекции, кому можно платить субсидии а кому нет. Чтобы урезать число субсидиантов.

Что же до тарифов, то здесь говорится довольно скупо: "Реструктуризация задолженности населения за потребленные коммунальные услуги".

Однако, как это на самом деле будет происходить - читайте в материале "Страны" Будут забирать по ползарплаты и могут выселить из квартиры. Как в Украине будут выбивать долги по коммуналке.

Культура и язык

Главная задача здесь - национально-патриотическое воспитание и формирование "украиноцентрического языкового культурного пространства".

Много также говорится о защите прав нацменьшинств. Но без конкретики. Зато по украинскому языку - говорится, что нужно до 78% увеличить число книг, издаваемых на государственном языке.