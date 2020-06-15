В Украине, где за сутки зафиксировали 656 новых случаев коронавируса, лидером по числу пациентов с Covid-19 остается Черновицкая область (3 959 человек). Ее почти догнал Киев, где насчитывается уже 3 957 инфицированных коронавирусом. Меньше всего зараженных в Луганской (57) и Херсонской (183) областях.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в Telegram-канале "Коронавирус инфо" пресс-службой Минздрава.

Так, по состоянию на 09:00 15 июня в Украине насчитывается уже 31 810 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 901 летальный, 14 253 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 656 новых случаев. Всего проведено 497 284 тестирование методом ПЦР.

Статистика распространения коронавируса по регионам на 15 июня:

Черновицкая область - 3 959 случаев;

Киев - 3 957 случаев;

Львовская область - 2 933 случая;

Ровенская область - 2 369 случаев;

Киевская область - 2 024 случая;

Ивано-Франковская область - 1 766 случаев;

Закарпатская область - 1 680 случаев;

Харьковская область - 1 542 случая;

Тернопольская область - 1 467 случаев;

Волынская область - 1 438 случаев;

Винницкая область - 1 423 случая;

Одесская область - 1 117 случаев;

Житомирская область - 1 087 случаев;



Днепропетровская область - 998 случаев;

Кировоградская область - 586 случаев;

Хмельницкая область - 559 случаев;

Черкасская область - 552 случая;

Запорожская область - 529 случаев;

Черниговская область - 424 случая;

Донецкая область - 334 случая;

Николаевская область - 321 случай;

Полтавская область - 278 случаев;

Сумская область - 227 случаев;

Херсонская область - 183 случая;

Луганская область - 57 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 15 июня в Центр общественного здоровья Минздрава поступило 753 сообщения о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 72 129 таких сообщений.

Напомним, в Украине растет число госпитализированных с Covid-19. По словам главы Мизндрава Максима Степанова, это связано с тем, что люди перепутали смягчение карантина с его отменой.

Также мы писали, что вчера в Украине к ослаблению карантина не были готовы уже 11 регионов.