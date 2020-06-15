В ночь на 9 июня в Северодонецке сержант полиции Алексей Конев выбросил жену с четвертого этажа многоэтажки, предварительно ее избив. После этого он не давал соседям вызвать полицию или скорую, требуя сначала набрать своего отца.

Об этом сообщила Дарья Петрик в Instagram.

"С 8-9 июня в городе Северодонецке на улице Менделеева в 2 часа ночи произошло покушение на убийство! Муж выбросил свою жену с четвёртого этажа из балкона! Девочке 27 лет, её зовут Дарья Конева(Нестеренко).

"В этот вечер её муж был в нетрезвом состоянии, спровоцировав ссору, он начал ее швырять по квартире, давать пощёчины, выкручивая руки . Это все происходило на глазах у годовалой дочери, которая от увиденного была просто в ужасной истерике. На просьбу успокоиться хотя бы ради ребенка, он продолжал еще больше издеваться, забрал у неё телефон, тем самым лишив её возможности сделать звонок о помощи, постоянно угрожая, что убьёт её, а ребёнка оставит себе! Она выбежала на балкон, начала звать на помощь и просила людей вызвать полицию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после этого мужчина начал угрожать выбросить ее с балкона, что в результате, и сделал.

"Он побежал за ней и приказывал заткнуться, иначе сказал что выбросит ее из окна. Соседи это все слышали, свидетели этому есть! В итоге он схватил ее на руки и вытолкнул с балкона с четвёртого этажа! Когда она упала, на глухой звук и шум сбежались все соседи, а он оставался в квартире, и выбежал позже, когда соседка начала делать попытки позвонить в скорую и полицию, он начал выхватывать телефон из рук, приговаривая, чтобы ни кто ни куда не звонил, сказал что сначала он позвонит своему папе . Полицию и скорую помощь вызвали соседи напротив стоящего дома", - подчеркивается в сообщении.

Все это время женщина находилась в сознании и утверждала, что с балкона ее выбросил супруг, а также что в квартире остался маленький ребенок.

"Она в это время была в сознании, несмотря на болевой шок, она молила о помощи ,постоянно повторяя, что это муж ее выбросил с балкона и просила соседку забрать её дочь с квартиры ... Этого " героя" зовут Алексей Александрович Конев, он сержант главного управления полиции в Северодонецке, а также его отчим, Гусак Руслан Валентинович, является подполковником полиции в отставке , в данный момент работает там же штабистом, также в Северодонецке", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, в Киевской области в течение сток сразу двое двухлетних малышей выпали из окон многоэтажек. ЧП произошли в Вишневом и Фастове.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве на Оболони из окна многоэтажки выпал мужчина.