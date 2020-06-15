Полицейский в Северодонецке сбросил жену из четвертого этажа. Фото
В ночь на 9 июня в Северодонецке сержант полиции Алексей Конев выбросил жену с четвертого этажа многоэтажки, предварительно ее избив. После этого он не давал соседям вызвать полицию или скорую, требуя сначала набрать своего отца.
Об этом сообщила Дарья Петрик в Instagram.
"С 8-9 июня в городе Северодонецке на улице Менделеева в 2 часа ночи произошло покушение на убийство! Муж выбросил свою жену с четвёртого этажа из балкона! Девочке 27 лет, её зовут Дарья Конева(Нестеренко).
"В этот вечер её муж был в нетрезвом состоянии, спровоцировав ссору, он начал ее швырять по квартире, давать пощёчины, выкручивая руки . Это все происходило на глазах у годовалой дочери, которая от увиденного была просто в ужасной истерике. На просьбу успокоиться хотя бы ради ребенка, он продолжал еще больше издеваться, забрал у неё телефон, тем самым лишив её возможности сделать звонок о помощи, постоянно угрожая, что убьёт её, а ребёнка оставит себе! Она выбежала на балкон, начала звать на помощь и просила людей вызвать полицию", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после этого мужчина начал угрожать выбросить ее с балкона, что в результате, и сделал.
"Он побежал за ней и приказывал заткнуться, иначе сказал что выбросит ее из окна. Соседи это все слышали, свидетели этому есть! В итоге он схватил ее на руки и вытолкнул с балкона с четвёртого этажа! Когда она упала, на глухой звук и шум сбежались все соседи, а он оставался в квартире, и выбежал позже, когда соседка начала делать попытки позвонить в скорую и полицию, он начал выхватывать телефон из рук, приговаривая, чтобы ни кто ни куда не звонил, сказал что сначала он позвонит своему папе . Полицию и скорую помощь вызвали соседи напротив стоящего дома", - подчеркивается в сообщении.
Все это время женщина находилась в сознании и утверждала, что с балкона ее выбросил супруг, а также что в квартире остался маленький ребенок.
"Она в это время была в сознании, несмотря на болевой шок, она молила о помощи ,постоянно повторяя, что это муж ее выбросил с балкона и просила соседку забрать её дочь с квартиры ... Этого " героя" зовут Алексей Александрович Конев, он сержант главного управления полиции в Северодонецке, а также его отчим, Гусак Руслан Валентинович, является подполковником полиции в отставке , в данный момент работает там же штабистом, также в Северодонецке", - говорится в тексте сообщения.
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Максимальный репост !!! С 8-9 июня в городе Северодонецке на улице Менделеева в 2 часа ночи произошло покушение на убийство! Муж выбросил свою жену с четвёртого этажа из балкона! Девочке 27 лет ,её зовут Дарья Конева(Нестеренко) . В этот вечер её муж был в нетрезвом состоянии, спровоцировав ссору, он начал её швырять по квартире ,давать пощёчины, выкручивая руки . Это все происходило на глазах у годовалой дочери, которая от увиденного была просто в ужасной истерике . На просьбу успокоиться хотя бы ради ребёнка он продолжал ещё больше издеваться, забрал у неё телефон, тем самым лишив её возможности сделать звонок о помощи , постоянно угрожая ,что убьёт её, а ребёнка оставит себе ! Она выбежала на балкон, начала звать на помощь и просила людей вызвать полицию. Он побежал за ней и приказывал заткнуться, иначе сказал что выбросит её из окна . Соседи это все слышали, свидетели этому есть! В итоге он схватил её на руки и выталкнул с балкона с четвёртого этажа!.. Когда она упала, на глухой звук и шум сбежались все соседи ,а он оставался в квартире, и выбежал позже,когда соседка начала делать попытки позвонить в скорую и полицию, он начал выхватывать телефон из рук, приговаривая, чтобы ни кто ни куда не звонил ,сказал что сначала он позвонит своему папе . Полицию и скорую помощь вызвали соседи напротив стоящего дома. Она в это время была в сознании, несмотря на болевой шок, она молила о помощи ,постоянно повторяя, что это муж её выбросил с балкона и просила соседку забрать её дочь с квартиры ... Этого " ГЕРОЯ" зовут Алексей Александрович Конев , он сержант главного управления полиции в Северодонецке, а также его отчим, Гусак Руслан Валентинович, является подполковником полиции в отставке , в данный момент работает там же штабистом ,также в Северодонецке. Семья потенциально убийцы, который покушался на жизнь этой хрупкой девочки, выдвигают свою версию, что ...⬇️продолжение в комментариях ⬇️#северодонецк #стопнасилие #чужих_детей_не_бывает #чужихдетейнебывает #нетнасилиюнаддетьми #убийцадолженбытьнаказан #требуемправосудия #вместепротивнасилия #saynotoviolencetochildren #say_no_to_violence_to_children #полиция #аваков
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