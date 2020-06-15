В последнее время в Украине наблюдается стремительный рост числа новых случаев коронавируса. Также в стране увеличивается количество госпитализированных с Covid-19 и пневмонией. Причиной этому служит тот факт, что люди перепутали смягчение карантина с его отменой.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 15 июня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"Уже на протяжении нескольких дней мы видим количество подтвержденных заражений на уровне больше 650. Мы ставим рекорды по заболеваемости. Я думаю, нам нужно просто посмотреть на улицы, на многочисленные видео, которые есть в интернете, в социальных сетях - о том, что у нас происходит, в том числе в клубах, что у нас происходит в других местах. Люди почувствовали полную отмену карантина. Именно потому мы видим такое количество людей, которые болеют, видим рост заболеваемости", - сказал Степанов.

При этом, по его словам, растет и число госпитализированных пациентов - все по той же причине.

"У нас растет количество госпитализированных лиц, количество людей с пневмонией. Все это - прямое следствие того, что смягчение карантина перепутали с отменой. Это происходит в голове наших граждан", - заявил Максим Степанов.

Степанов о смягчении карантина - с 06:10

Напомним, в МОЗ призвали украинцев не терять контроль и после ослабления карантина.

Также мы писали, что по состоянию на 14 июня в Украине к ослаблению карантина не готовы уже 11 регионов.