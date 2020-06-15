Врач-эндокринолог поликлинического отделения МНОЦ МГУ Зухра Павлова рассказала, что после исчезновения клинических симптомов коронавируса, у многих пациентов сохраняется озноб, вне зависимости от температурных условий.

Об этом она рассказала в интервью "КП".

"Сейчас есть данные, что у многих людей после полного исчезновения клинических симптомов Covid-19 сохраняется такой озноб. Нередко пациенты принимают это за повторное заболевание и даже снова начинают принимать лекарства. Однако, поскольку тесты показывают отрицательный результат, отсутствие коронавируса в организме, то ученые пришли к выводу, что речь идет именно о нарушении в центральной нервной системе, из-за чего страдает центр терморегуляции", - сказала она.

Также эндокринолог уточнила, что на данный момент неизвестно, это временное нарушение, или постоянное.

"Никаких официальных стандартных клинических рекомендаций для устранения такого состояния на сегодня не существует. С физиологической точки зрения люди чувствуют озноб, когда происходит спазм кровеносных сосудов и частично нарушается кровообращение. Соответственно, чтобы согреться без вреда для здоровья, можно пить теплый чай, а еще лучше - теплую воду с сезонными ягодами, например, черной смородиной, малиной. Малина, кстати, известна именно своим сосудорасширяющим действием. Можно пить травяные чаи", - рассказала она.

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