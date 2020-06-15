С понедельника, 15 июня, в Австрии смягчают правила обязательного ношения защитных масок. Их в стране теперь нужно носить только в общественном транспорте, больницах и аптеках.

Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Австрии Рудольфа Аншобера пишет "5 Minuten".

В рамках очередного этапа смягчения карантина в Австрии с 15 июня больше не обязательно носить медицинские маски в сфере розничной торговли, образования, общественного питания, гостиничного бизнеса, музеях и на религиозных службах.

Маски в Австрии все еще нужно носить в общественном транспорте, в больницах и аптеках, а также работникам сферы предоставления отдельных услуг, например парикмахерам и сотрудникам ресторанов.

Также в стране продлевают время работы баров и кафе до 01:00, за столом все еще разрешено собираться не более чем четырем взрослым.

Напомним, Австрия продлила запрет на авиасообщение с Украиной до конца июня.