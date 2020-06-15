С понедельника, 15 июня, в Украине возобновляется регулярное авиасообщение с другими странами мира. Однако в процедуре выполнения этих рейсов появятся нововведения в целях безопасности.

Об этом сообщает cайт "У відпустку".

Например, все регулярные и чартерные международные рейсы в аэропорту "Борисполь" будут обслуживаться в терминале D. Из-за значительного сокращения перелетов аэропорт вынужден прекратить работу терминала F. Теперь с D будут выполнять свои рейсы все авиакомпании - МАУ, Windrose, SkyUp Airlines, Ryanair и другие.

Пока, однако, рейсов немного.

Вот как выглядит текущее расписание авиарейсов на 15 июня в "Борисполе".

С 15 июня возобновляет свою работу и железнодорожный экспресс Киев-аэропорт Борисполь. Его остановка расположена рядом с терминалом D. Расписание экспресса также будет урезанным.

Что происходит в "Борисполе" и как работают новые правила

Авиакомпании просят пассажиров приезжать в аэропорт на час раньше, чем обычно. Это вызвано усложнением процесса подготовки к перелету. Туристам, возможно, потребуется немного больше времени для прохождения всех формальностей. Однако на первом этапе восстановления работы аэропорт "Борисполь" вряд ли будет перегружен. Отныне к терминалу смогут попасть только пассажиры или сотрудники аэропорта или авиакомпаний. Запрещается проходить в здание провожающим. Кроме того, в терминале всем нужно носить маски. Во многих точках аэропорта находятся дезинфекторы, которыми можно свободно пользоваться.

Фото: uvidpustku.com

Как известно, на входах в терминал D нужно пройти через металлодетекторы. Отныне, по меньшей мере, на первом этаже, пассажиров ждет еще один сканер - для определения температуры тела человека. Фактически вы будете проходить через два сканера за один раз.

При этом на третьем этаже терминала температурного сканера пока не наблюдается. Видимо, он будет установлен позже. Также неизвестно, есть ли он перед выходом с новой парковки, ведущий на второй этаж терминала.

Фото: uvidpustku.com

Курильщикам следует особо подготовиться к неудобствам. По новым правилам подготовки к перелету, внутри терминала D будут закрыты все зоны для курения. То есть, курильщики смогут покурить только до момента входа в терминал, а затем только после перелета. То есть внутри терминала нельзя будет курить ни в коем случае нигде.

По всей территории аэродрома, в т.ч. на взлетной полосе, курение строго запрещено. Исключение - для бизнес-зала.

Регистрация

Обычно большинство пассажиров прибывает сразу на третий этаж, где находится зона международных вылетов. В зоне регистрации там почти ничего не изменилось. Для регистрации на рейс аэропорт и авиакомпании просят пассажиров пользоваться методами самостоятельной регистрации. Это можно сделать онлайн у себя дома, сохранив в своем смартфоне посадочный талон (boarding pass) или с помощью стоек самостоятельной регистрации непосредственно в аэропорту. Они находятся на третьем этаже.

Также для пассажиров здесь доступна опция самостоятельной сдачи багажа, т.е. без помощи персонала аэропорта на стойке регистрации. Специальные весы определят вес вашего багажа. Если вы взяли с собой багаж с разрешенной нормой, то вам будет выдана соответствующая бирка, которую нужно будет наклеить на багаж и поставить его на багажную ленту. Если вес будет превышать разрешенную норму, то, скорее всего, вам нужно будет оплатить дополнительную услугу перевозки сверхнормативного багажа.

Однако для желающих остается возможность сдать багаж и на стойках регистрации, где работают сотрудники аэропорта. Однако стоит помнить, что в очереди надо будет соблюдать социальную дистанцию. Соответствующие отметки нанесены на пол. Пока на стойках регистрации не установлены пластиковые перегородки между пассажирами и персоналом.

Фото: uvidpustku.com

Нет общепитам и соседям по креслу ожидания

Пока в аэропорту ни на третьем этаже в зоне регистрации, ни после прохождения паспортного контроля не работают заведения общественного питания. Также каждое второе кресло в зоне регистрации в аэропорту будет заблокировано. Это сделано с целью соблюдения социальной дистанции.

Фото: uvidpustku.com

Проверка безопасности

После зоны регистрации пассажиры, как и раньше, будут проходить контроль. Больших изменений вы здесь не увидите. Однако пассажирам придется соблюдать социальную дистанцию. В этом им помогут специальные отметки на полу.

Паспортный контроль и зона вылета

Стоит быть готовым, что во время проверки пограничник может попросить вас снять маску на некоторое время.

В аэропорту обещают в будущем установить специальную технологию, которая позволит проходить пограничный контроль с помощью сканирования вашего лица, то есть без необходимости привлечения пограничника. Однако это станет возможным если соответствующие расходы будут внесены в проект финплана аэропорта, который после этого будет утвержден Кабмином.

Пока неизвестно заработают с 15 июня магазины Duty Free. Вероятно, в связи с небольшим пассажиропотоком большинство из них не решатся возобновить работу.

В то же время в аэропорту возобновит работу один из бизнес-залов. В нем будут обслуживаться все клиенты, которые имели право на посещение всех 4 бизнес-залов, которые ранее работали в терминале D. Правда, питание здесь будет весьма ограничено - не будет "шведского стола". Еда будет подаваться каждому желающему гостю отдельно. Напитки - в одноразовой посуде.

Посетителям бизнес-залов будет доступна возможность для курения. Для этого им нужно будет выйти на террасу.

Вылет

Во время посадки в самолет на гейте стоит придерживаться социальной дистанции - здесь также нанесены соответствующие отметки на пол. Работники аэропорта, которые будут проверять ваши билеты, будут носить специальные пластиковые щетки на лице.

Фото: uvidpustku.com

Билеты - распечатанные или на смартфоне - не нужно будет передавать этим сотрудникам - вам нужно будет самостоятельно их преподнести в специальный сканера.

Фото: uvidpustku.com

Если в самолете будет достаточно свободных мест, бортпроводники могут попросить вас пересесть на другие места, чтобы увеличить между пассажирами дистанцию.

Во время перелета пассажирам будут доступны только запакованные продукты. Вода - только в бутылках. Для кофе и чая бортпроводники будут раздавать одноразовые стаканчики с горячей водой, а также пакетики с чаем или стики с кофе. Напитки вам нужно будет сделать самостоятельно.

Воздушные суда будут периодически проходить дезинфекцию. Напоследок заметим, что все новации практически никак не утруждают процесс подготовки к путешествию. Уже многие из нас пользуется онлайн-регистрацией и самостоятельной сдачей багажа. Поэтому здесь для вас ничего не изменится. Прохождение дополнительных сканеров практически не задерживает процесс прохождения к самолету. Возможно, неудобно в связи с меньшим количеством свободных кресел в терминале, а также отсутствием заведений питания и магазинов Duty Free. И вспомните как часто вы посещали эти магазины из них, все же, недостаточно низким ценам. В случае отсутствия мест для курения, то это будет еще один повод решить избавиться от этой привычки.

Как сообщала "Страна", а в Швейцарии ищут рассеянного пассажира, который забыл в поезде сумку с золотом. Неизвестный человек оставил в поезде сумку с таким богатым грузом еще в октябре прошлого года. Это произошло на участке железной дороги, который соединяет кантоны Санкт-Галлен и Люцерн.

Напомним, что в "Борисполе" опубликовали новые правила пересечения границы