Сегодня Шевченковский суд Киева продолжит избирать меру пресечения Сергею Стерненко - радикалу, который зарезал человека в Одессе два года назад.

Подозрение ему вручили еще в четверг. Суд начался в пятницу. Прокуратура требует для Стерненко круглосуточного домашнего ареста.

За один день вынести приговор не успели - соратники Стерненко штурмовали суд, а его защита затягивала процесс, подавая бесчисленные ходатайства. Адвокаты пытались отвести судью, прокурора, потом снова судью, потом требовали перевести часть протоколов следствия на украинский язык и так далее.

Затем они заявили, что у Стерненко больше двух десятков поручителей, а также несколько свидетелей. Суд остановился пока на этом этапе.

Как проходило предыдущее заседание - можно прочитать в нашем материале о суде над Стерненко. За продолжением процесса сегодня следит корреспондент "Страны".

Суд по Стерненко. Прямая трансляция

10:19 В здании суда полиция также усилилась меры безопасности.

"Выделили два зала, первый - где будет проходить заседание, в нем будут только операторы, во втором зале будут находиться 40 человек, написавших заявление о взятии Стерненко на поруки",- заявил сотрудник полиции в комментарии "Стране".

10:12 Судья ушел для принятия решения по отводу прокурора.

10:10 Претензия адвоката следующая: прокурор в ходе суда рассказал, что против Стерненко есть другие уголовные дела. А также сообщил, что ему положена охрана СБУ в Одессе. Защита считает это нарушением закона и разглашением данных следствия. Против прокурора подано заявление в ГБР.

10:05 Суд начался. Защитник снова пытается заявить отвод прокурора. Судья говорит, что стадия отводов завершена. Адвокат не соглашается и перебивает судью, просит себе пять минут. Суд согласился.

10:03 Полицейский кордон на входе в суд.

10:01 Стерненко под судом рассказывает, что заседание сегодня будет долгим: опрос десятков поручителей и свидетелей защиты.

09:59 Полиция блокировала вход в суд. Правоохранителей много.

09:52 Ситуация под судом сейчас.

09:40 Стерненко прибыл в суд. Заявил, что заседание продлится целый день, так как должны допросить много свидетелей и поручителей.

Пришла также народный депутат от партии "ЕС" София Федина.

09:28 Ситуация под судом сейчас. Собираются силовики.

09:25 Полиция теперь дежурит на воротах, которые ведут во двор Шевченковского суда. Установили пропускной режим. То есть создать массовку прямо у судебных дверей будет сложнее.

Фото Сергея Стерненко