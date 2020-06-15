Сергей Стерненко под Шевченковским судом. Фото
Сергей Стерненко под Шевченковским судом. Фото "Страны"

Сегодня Шевченковский суд Киева продолжит избирать меру пресечения Сергею Стерненко - радикалу, который зарезал человека в Одессе два года назад.

Подозрение ему вручили еще в четверг. Суд начался в пятницу. Прокуратура требует для Стерненко круглосуточного домашнего ареста. 

За один день вынести приговор не успели - соратники Стерненко штурмовали суд, а его защита затягивала процесс, подавая бесчисленные ходатайства. Адвокаты пытались отвести судью, прокурора, потом снова судью, потом требовали перевести часть протоколов следствия на украинский язык и так далее.

Затем они заявили, что у Стерненко больше двух десятков поручителей, а также несколько свидетелей. Суд остановился пока на этом этапе. 

Как проходило предыдущее заседание - можно прочитать в нашем материале о суде над Стерненко. За продолжением процесса сегодня следит корреспондент "Страны". 

Суд по Стерненко. Прямая трансляция

10:19  В здании суда полиция также усилилась меры безопасности.

"Выделили два зала, первый - где будет проходить заседание, в нем будут только операторы, во втором зале будут находиться 40 человек, написавших заявление о взятии Стерненко на поруки",- заявил сотрудник полиции в комментарии "Стране".

10:12  Судья ушел для принятия решения по отводу прокурора. 

10:10  Претензия адвоката следующая: прокурор в ходе суда рассказал, что против Стерненко есть другие уголовные дела. А также сообщил, что ему положена охрана СБУ в Одессе. Защита считает это нарушением закона и разглашением данных следствия. Против прокурора подано заявление в ГБР. 

10:05 Суд начался. Защитник снова пытается заявить отвод прокурора. Судья говорит, что стадия отводов завершена. Адвокат не соглашается и перебивает судью, просит себе пять минут. Суд согласился. 

10:03  Полицейский кордон на входе в суд.

Суд над Стерненко

10:01  Стерненко под судом рассказывает, что заседание сегодня будет долгим: опрос десятков поручителей и свидетелей защиты. 

09:59  Полиция блокировала вход в суд. Правоохранителей много.

суд над Стерненко 15.06

суд над Стерненко 15.06

машины Нацгвардии

09:52  Ситуация под судом сейчас. 

09:40 Стерненко прибыл в суд. Заявил, что заседание продлится целый день, так как должны допросить много свидетелей и поручителей.

Пришла также народный депутат от партии "ЕС" София Федина.

09:28  Ситуация под судом сейчас. Собираются силовики. 

09:25  Полиция теперь дежурит на воротах, которые ведут во двор Шевченковского суда. Установили пропускной режим. То есть создать массовку прямо у судебных дверей будет сложнее. 

Шевченковский суд Киева 15 июля

Фото Сергея Стерненко

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться