С сегодняшнего дня Украина возобновляет международные перелеты и открывает 15 аэропортов.

Украинцы смогут летать без ограничений в США и Албанию. С соблюдением двухнедельного карантина – в Великобританию и без ограничений, но с тестированием после прибытия – в Турцию.

Все самолеты будут выполнять рейсы полупустыми, для пассажиров и бортпроводников станут обязательными температурный скрининг и масочный режим, а воду и еду в самолете будут раздавать только в пластике и одноразовой посуде.

"Страна" также писала о новом этапе смягчения карантина в Украине с 15 июня.

Разбирались, какие страны сняли ограничения на полеты для украинцев и каких правил нужно будет придерживаться во время полета.

Куда начнем летать уже сегодня

Иностранные и украинские авиакомпании с 15 июня заявили о готовности начать международные рейсы. Как сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, с 15 июня украинцы получат возможность летать в Турцию (с тестированием после прилета), в Британию с 14-дневной обсервацией и без ограничений в США и на границе с Албанией.

С 27 июня - разрешат полеты в Тунис с тестированием после прибытия.

Другие страны рассмотрят возможность открытия границ с 1 июля (примером, Черногория, Греция, Кипр и Грузия).

Согласно правительственному постановлению № 477 от 12 июня, из перечня временно закрытых пунктов пропуска исключаются 15 международных аэропортов.

"Среди 15 пунктов пропуска для воздушного сообщения, в которых возобновлена работа, в 13 возможны пассажирские перевозки. Закрытыми останутся 40 пунктов пропуска на границе с Россией и Беларусью и речной пункт пропуска в Киевском порту", - отметили в ГПСУ.

Пункты пропуска пограничного контроля открываются в столичных аэропортах "Борисполь" и "Жуляны", а также во Львове, Одессе, Днепре, Запорожье, Ужгороде, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Измаиле, Мариуполе, Кривом Роге, Сумах, Ровно, Озерном, Черкассах, Полтаве, Сокольниках.

Въезд разрешен для иностранцев из стран с меньшим распространением Covid-19 и тех, кто последние 2 недели не находился на территории государств с большим числом зараженных. Список таких государств будет утверждаться в МОЗ.

Онлайн-табло и расписание рейсов из Киева

По данным онлайн-табло аэропорта "Борисполь", на сегодня запланировано свыше 12 перелетов (как международных так и чартерных), однако ситуация с разрешением на рейсы может измениться.

Согласно расписанию, МАУ выполнит рейсы в Кишинев, Амстердам и Вильнюс. Также на сегодня запланированы два рейса в Минск (их осуществят авиакомпании Belavia и Etihad Airways).

Авиакомпания Air India выполнит рейс в Ахмедабад, Flydubai - в Дубай, Israir - в Тель-Авив. В Амстердам в 14:00 отправятся самолеты компаний KLM/Air France и Delta Air Lines.

Внутренние рейсы выполнит компания Wind Rose - в Одессу (10:10, 20:15), Днепр (10:05) и Харьков (20:55). Также ожидается прибытие 3 рейсов из Амстердама, 3 рейсов из Минска, Дели, Дубая, Остенде, Тель-Авива, 2 из Днепра и Одессы.

Международный аэропорт "Киев" 15 июня также намерен обслужить 3 рейса, из них один международный и два внутренних. Ожидается рейс авиакомпании "Мотор Сич" из Киева в Запорожье в 20:00.

Правила полетов

Пассажиров готовят к тому, что при перелетах после карантина неудобств значительно добавится. Впрочем, авиакомпании уверяют, что правила установлены с целью безопасности и для профилактики распространения Covid-19.

В международном аэропорту "Борисполь" все рейсы авиакомпаний МАУ, SkyUp Airline, Windrose, Ryanair и других с 15 июня будут обслуживаться в самом большом терминале - D (из-за сокращения перелетов терминал F прекратил работу).

Также известно, что добраться до аэропорта украинцы смогут на "Бориспольском экспрессе", который с 15 июня тоже возобновляет работу.

По словам и.о. председателя "Укрзализныци" Ивана Юрика, каждый день будут курсировать шести поездов - по три утром и вечером (с остановкой на станциях "Выдубичи" и "Дарница").

Итак, вот перечень нововведений, с которыми столкнуться пассажиры:

На час раньше приезжать. Авиакомпании просят пассажиров приезжать в аэропорт на час раньше обычного. Это связано с усложнением процесса оформления.



Сопровождающих в аэропорт не пустят. В терминал смогут зайти только пассажиры и сотрудники аэропорта и авиакомпаний. Их обяжут носить маски и пользоваться дезинфекторами, которые можно найти в самом помещении.



Два сканера на входе. Чтобы зайти в терминал D нужно пройти через сканер для определения температуры и металлических вещей. Фактически пассажиры будут проходить через два сканера за один раз.



Зоны для курения внутри терминала будут закрыты. Кроме того, запрещено курить и на территории аэродрома. Эта опция разрешена только для посетителей бизнес-залов (в зоне вылета), если те выйдут на террасу.



Регистрация. Пассажиров просят самостоятельно пройти регистрацию. Это можно сделать дома перед вылетом или в аэропорту на стойках регистрации (3 этаж).



Самостоятельная сдача багажа. На стойках регистрации пассажиры смогут сдать свой багаж сами: специальные весы определят вес вашего багажа. В случае разрешенного веса, вам выдадут бирку, которую наклеивают на багаж и ставят на багажную ленту. Если вес будет превышать норму, то за услугу провоза сверхнормативного багажа нужно будет доплатить. Можно сдать багаж и при помощи сотрудников аэропорта. Для этого необходимо соблюдать социальную дистанцию (соответствующие обозначения нанесены на пол).



Заведения общепита в аэропорту не будут работать.



Кресла в зале ожидания будут заблокированы через один для соблюдения дистанции.



При прохождении паспортного контроля, контроля безопасности нужно соблюдать дистанцию.



В зоне вылета не будут работать Duty Free. Зато здесь возобновит работу бизнес-зал - ограниченное питание в одноразовой посуде, без шведского стола и с водой в пластиковых бутылках



Во время посадки в самолет сотрудники аэропорта, проверяющие билеты, обязаны носить специальные защитные щитки на лице. При этом билеты необходимо прикладывать к сканеру, а не передавать в руки работникам аэропорта.



При посадке в самолет стюардесса меряет температуру пассажира. При дополнительных свободных местах вас могут пересадить, чтобы увеличить дистанцию между пассажирами.



Во время перелета разрешены только запакованная еда. Вода - в пластиковых бутылках. Кофе и чай - в одноразовой посуде (пассажиры самостоятельно делают себе напитки).



Журналы и пресса во время полета не будут доступны. Их убрали из салонов самолетов.



Самолеты будут периодически дезинфицировать во время полета.

Фото: uvidpustku.com

Какие направления остаются закрытыми

Открытия внешних границ ЕС и авиационного пространства для украинцев будет рассматриваться не раньше конца июня. В целом границы ЕС для граждан третьих стран откроются не раньше 1 июля, исключения сделаны только для так называемых необходимых поездок, например сезонных работников.

Так, Австрия продлила запрет на полеты для украинцев до 30 июня из-за риска распространения SARS-CoV-2.

Испания откроет границы со странами, которые являются членами Европейского Союза, с 21 июня.

В Польше международные рейсы готовятся возобновить с 16 июня. Граница с Украиной пока закрыта. А граждане Украины имеют право на въезд в Польшу при наличии разрешения на работу в Польше, если они в браке с гражданами Польши или являются детьми польских граждан. Такие же правила в Грузии, Армении, Азербайджане и Молдове.

С 1 июля Египет открывает границы для иностранных туристов. Страна возобновит международное авиасообщение. А курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх объявлены безопасной для туристов зоной.

В дальнейшем для получения виз от украинцев могут требовать подтверждения отрицательного результата теста на коронавирус и справку о вакцинации. Об этом сообщили в информационно-аналитическом проекте SchengenVisaInfo.

Остальные данные об открытии границ можно отслеживать при помощи интерактивной карты Министерства инфраструктуры Украины.