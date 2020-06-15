Из-за вспышки коронавируса в китайском городе Баодин ввели военное положение
В китайском городе Баодин, расположенном в соседней с Пекином провинции Хэбэй, ввели режим военного положения. Причиной стала вспышка коронавируса на рынке в Пекине.
Об этом со ссылкой на заявление правительства города сообщает РИА Новости.
"Оперативный штаб по борьбе с эпидемией заявил о скорейшем введении военного положения и запуска механизма военного времени для недопущения распространения эпидемии в Баодине", - говорится в заявлении.
Баодин находится в 147 км от Пекина, между городами тесное грузовое и пассажирское сообщение. Население составляет более 11 млн.
Напомним, на рынке в Пекине нашли коронавирус на доске для разделки импортного лосося.
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