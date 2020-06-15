В китайском городе Баодин, расположенном в соседней с Пекином провинции Хэбэй, ввели режим военного положения. Причиной стала вспышка коронавируса на рынке в Пекине.

Об этом со ссылкой на заявление правительства города сообщает РИА Новости.

"Оперативный штаб по борьбе с эпидемией заявил о скорейшем введении военного положения и запуска механизма военного времени для недопущения распространения эпидемии в Баодине", - говорится в заявлении.

Баодин находится в 147 км от Пекина, между городами тесное грузовое и пассажирское сообщение. Население составляет более 11 млн.

Напомним, на рынке в Пекине нашли коронавирус на доске для разделки импортного лосося.

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