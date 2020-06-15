В ведущей газете КНДР "Нодон синмун" обвинили Южную Корею в том, что Сеул "плохо мешает" проникновению в Северную Корею пропагандистских листовок. Накануне применить в ответ на это армию пригрозила сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон.

Северокорейская газета раскритиковала власти Южной Кореи за минимум усилий для остановки рассылки антипхеньянских листовок активистами, которые провоцируют "худшую в истории" напряженность на Корейском полуострове. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Безжалостные ответные действия будут продолжаться. Наша непобедимая революционная мощная армия отомстит за наш народ, который стал злее, чем когда-либо", - говорится в статье. Отмечается, что готовность народа и солдат КНДР к действиям демонстрирует общую "нетерпимость к оскорблениям достоинства высшего руководства".

Статью с критикой Южной Кореи в КНДР опубликовали в день 20-й годовщины декларации, принятой 15 июня 2000 года во время первого в истории межкорейского саммита между тогдашним президентом Ким Дэ Чжуном и северокорейским лидером Ким Чен Иром в Пхеньяне.

Между тем, министр по делам объединения двух Корей Ким Ен Чхоль, выступая на мероприятии, посвященном 20-летию со дня саммита заявил, что Южная и Северная Корея должны помнить о духе примирения, укоренившемся на первом в истории саммите их лидеров.

"То, что мы должны сделать, - это напомнить себе о духе 15 июня в то время, когда отношения Юг-Север вот-вот потеряют свое направление", - сказал министр.

"Совместная декларация от 15 июня - это историческое событие, которое послужило переломным моментом в истории разделения. Благодаря декларации и процессу ее осуществления мы узнали, что мир не может быть достигнут сам по себе", - отметил он.

Министр объединения заявил, что мир может быть достигнут только на основе взаимного уважения. Он подчеркнул важность диалога и переговоров, которые, по его мнению, помогут снизить трансграничную напряженность.

"Правительство будет продолжать работать в направлении мира и процветания на Корейском полуострове, придерживаясь соглашений Юг-Север, включая декларацию от 15 июня", - заявил, в свою очередь, представитель министерства Е Сан Ки во время очередного брифинга.

Тем временем Пентагон подтвердил свою приверженность сохранению "прочной" комбинированной оборонительной позиции для реагирования на любую ситуацию, связанную с Северной Кореей, после того как Пхеньян намекнул на военные действия против Юга.

"Мы по-прежнему будем руководствоваться комбинированной оборонительной позицией", - заявил представитель Пентагона Джон Саппл на запрос агентства "Ренхап".

На прошлой неделе власти КНДР объявили, что прекращают контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи. Этот шаг последовал после того, как КНДР выразила протест в связи с тем, что с территории Южной Кореи активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.

В субботу Ким Е Чжон - сестра лидера КНРД Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи - предупредила, что Пхеньян может пойти на применение против Юга силовых методов, если тот не остановит поток пропагандистских листовок, которые на воздушных шарах забрасываются на территорию КНДР перебежчиками с Севера.

"Осуществляя свою власть, санкционированную верховным вождем, нашей партией и государством, я дала указание нашему ... ведомству, отвечающему за дела с врагом решительно провести следующую акцию", - говорится в заявлении Ким Е Чжон, распространенном у в субботу Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Как сообщала "Страна", также в Северной Корее анонсировали разрыв всех линий связи с соседями из-за воздушных шаров с агитационными листовками.

Напомним, что весной лидер КНДР Ким Чен Ын длительное время не появлялся на публике. Мы разбирались, что за этим стояло.