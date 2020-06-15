В ночь с воскресенья на понедельник, 15 июня, в Украине из-за сильных дождей и шквальных порывов ветра оказались обесточенными 178 населенных пунктов в девяти областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 178 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Сумская - 93, Киевская - 28, Черниговская - 21 Луганская - 19, Донецкая - 5, Тернопольская - 5, Черновицкая - 3, Кировоградская - 2 и Запорожская - 2. Восстановлением электроснабжения занимаются бригады облэнерго.

Сообщается, что в Черновицкой области вечером в воскресенье, 14 июня, паводковая волна в реке Прут спровоцировала выход воды на местную автодорогу вблизи села Маршинцы Новоселицкого района. По состоянию на 07:00 15 июня подтоплено около 50 м дороги глубиной до 20 см.

В связи с этим закрыто движение через временный технологический мост между селом Маршинцы Новоселицкого района и селом Лунка Герцаевского района.

Напомним, на Прикарпатье проливной дождь едва не смыл целое село.