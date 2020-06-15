В Санкт-Петербурге президенту Арктической академии наук Валерию Митько, предъявлено обвинение в госизмене по подозрению в шпионаже на КНР. Об этом сообщил его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов, которого цитирует Интерфакс.

По словам защитника, Дзержинский суд в феврале поместил 78-летнего экс-моряка под домашний арест.

Адвокат также сообщил, что его клиент обвиняется в передаче материалов, составляющих гостайну, во время поездки в КНР. Раскрывать другие подробности дела Иван Павлов не стал. В свою очередь сам подозреваемый вину не признает.

Дело расследует петербургское управление ФСБ. Осведомленный источник рассказал, что президент Арктической академии подозревается в передаче в Китай секретной информации по разработкам в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок. По его словам, следствие считает, что эти материалы Митько собирал по шпионскому заданию в период с марта 2017 по март 2018 года.

По словам Павлова, в документах следствия, которые видела защита, не уточняется, какие именно секретные материалы передал ученый. Он заверил, что документы, которые его подзащитный брал с собой за границу, "всегда касались исключительно его научной и преподавательской деятельности".

Адвокат сообщил, что 5 июня суд продлил домашний арест Митько до 10 октября. Ученому запрещены прогулки, использование средств связи и даже общение с детьми, которых следствие сделало свидетелями по уголовному делу. Защита будет добиваться смягчения условий домашнего ареста Митько или изменения самой меры пресечения на более мягкую.

По данным из открытых источников, в частности сайта фонда "Росконгресс", Валерий Митько - капитан 1 ранга запаса. В период с 1963 по 1994 год служил на кораблях, подводных лодках, в учреждениях Военно-морского флота. С 1994 года, после ухода в запас в должности начальника кафедры подводных информационных систем Военно-морской академии, продолжает научно-педагогическую деятельность в научных и учебных заведениях.

На сайте Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук указывается, что Митько занимает должность президента организации. Основным направлением деятельности академии "являлась и продолжает оставаться научное обоснование содержания Арктической доктрины России, как основного документа, провозглашающего геополитические интересы России в Арктике и организующего деятельность по их реализации".

Как сообщала "Страна", в Google заметили попытку хакеров из Ирана и Китая совершить атаку на страницы сотрудников предвыборных штабов президента США Дональда Трампа и его соперника Джо Байдена. Позднее стало известно, что китайские хакеры взломали компьютерную сеть подрядчика ВМФ США и похитили секретные данные о противокорабельных ракетах.