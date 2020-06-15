В Австрии запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с Украиной и восемью другими странами, который должен был завершится 14 июня, продлили до 30 июня.

Об этом сообщается на сайте австрийского Минздрава.

Так, запрет распространяется на страны и регионы с высоким риском распространения SARS-CoV-2: Китай, Иран, Ломбардия (Италия), Беларусь, Португалия, Испания, Великобритания, Швеция, Россия и Украина.

Исключения сделаны для рейсов, носящих чрезвычайный интерес для Республики Австрия, полетов по перевозке грузов, медицинских авиарейсов или авиаперелетов с целью перевозки сезонных работников в сельскохозяйственном и лесном секторах и персонала в области ухода за больными и пожилыми людьми.

Отметим, что с 15 июня "Австрийские авиалинии" будут летать по своим первыми маршрутами - в течение двух недель планируется возобновление полетов в 40 городов.

Напомним, в Австрии с 15 июня можно будет посещать магазины без масок.