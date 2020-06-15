В начале недели госсекретарь США Майк Помпео планирует встретиться с официальными лицами Китая. Это произойдет на военно-воздушной базе Хикем на Гавайях.

Об этом со ссылкой на CNN пишет "Интерфакс".

Помпео в ходе встреч обсудит широкий круг вопросов. Госсекретарь США будет находиться на Гавайях около суток. С кем именно встретиться Помпео, пока неизвестно. Однако он не планирует брать с собой репортеров.

Отмечается, что напряженность между Вашингтоном и Пекином обостряется уже несколько месяцев в результате пандемии коронавируса и голосования китайского законодательного органа за введение закона "О национальной безопасности" в Гонконге.

Китайские официальные лица в последние дни также критиковали США в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда и последовавшими за этим протестами.

Напомним, конгресс США может принять новые санкции против Китая, России и Ирана.