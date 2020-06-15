В МИД Украины заявили о готовности к обсуждению со своими российскими коллегами дату следующего этапа переговоров в "Нормандском формате", вопрос которого поднимался во время недавнего визита руководителя АП Андрея Ермака в Париж.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью "Укринформу".

"Мы ищем дату (встречи в "Нормандском формате" - Ред.) и, убежден, что мы ее найдем. Я открыт для общения с Сергеем Лавровым", - отметил Кулеба.

Глава МИД Украины также подчеркнул, что готов к взаимодействию в любом формате, если это поможет решить проблемы страны, а также будет способствовать решению территориальных вопросов и освобождению украинских заключенных.

Ранее "Страна" анализировала причины промедления в организации новой встречи "нормандского формата".

Еще в мае президент страны Владимир Зеленский анонсировал проведение Нормандской встречи и обмена пленными после пандемии коронавируса.