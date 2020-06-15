По данным СНБО Украины, на 15 июня (по состоянию на 09:00) в Украине 31 810 лабораторно подтвержденных случая Covid-19. Из них с начала эпидемии - уже 901 летальный. Днем ранее, 14 июня, на это время в стране было 31 154 зараженных украинца.

За сутки в стране зафиксировано 656 новых случаев заражений. Всего же за сутки в Украине от Сovid-19 умерло 12 человек, а выздоровел 171 пациент, как передает пресс-служба СНБО.

Больше всего зараженных было обнаружено во Львовской области - 136 человек. Меньше всего в Луганской области - 1 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что врач-пульмонолог рассказал, как долго легкие будут восстанавливаться после коронавируса.

Так же мы рассказывали, что в Украине из-за распространения коронавируса уже 11 регионов не готовы к очередному этапу ослабления карантинных мер. Сразу 10 областей и столица не соответствуют нормам Министерства здравоохранения Украины.