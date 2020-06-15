В Швейцарии произошел необычный случай. Здесь один рассеянный пассажир забыл в вагоне поезда сумку, в которой находилось три килограмма золотых слитков.

Об этом неординарном происшествии передает Daily Mail.

Как выяснилось, неизвестный человек оставил в поезде сумку с таким богатым грузом еще в октябре прошлого года. Это произошло на участке железной дороги, который соединяет кантоны Санкт-Галлен и Люцерн.

По нынешним расценкам, стоимость драгоценного металла оценивается в 152 000 фунтов стерлингов.

Власти публично объявили о поиске владельца золота после того, как рассеянного богача не смогли разыскать во время внутреннего расследования на железной дороге.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киев прилетел первый с начала карантина самолет с золотом. Покупатели - политики и бизнесмены.

Так же мы рассказывали, что на фоне новостей о коронавирусе резко выросли цены на золото и палладий.