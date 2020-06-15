В понедельник, 15 июня, в Украине переходят к очередному этапу смягчения условий карантина. В частности, отменяются запреты на переход в аннексированный Крым из Херсонской области, а также частично возобновляется междугороднее и авиасообщение.

Крым и отмена обсервации

С понедельника на границе между аннексированным Крымом и Херсонской областью заработают все контрольные пункты въезда-выезда. Это Каланчак, Чонгар и Чаплинка.

При этом тем, кто возвращается из Крыма на подконтрольную Украине территорию, не нужно будет проходить обязательную обсервацию. Вместо этого люди должны будут дать письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома". Нарушителям этого условия грозит штраф 17 тыс. грн.

Также необходимо соблюдать и другие противоэпидемические требования - использовать защитные маски и перчатки, проходить контроль температуры.

Как ожидается, обсервацию могут отменить и для людей, которые въезжают на подконтрольную Украине территорию через КПВВ на Донбассе (их открыли с 10 июня).

Международное авиасообщение

В понедельник, 15 июня, Украина возвращается к полноценному возобновлению международного воздушного сообщения: пункты пропуска заработают во всех аэропортах страны.

Такое решение Кабмин принял 12 июня. "Фактически мы разрешим открыть пункты пропуска во всех аэропортах, которые были закрыты предыдущим решением. Оставались закрытыми Ужгород, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Измаил, Мариуполь, Кривой Рог, Сумы, Ровно, Озерное, Черкассы, Полтава, Сокольники", - сообщил первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович.

Согласно этому же решению, с 15 июня Украина открывает воздушные ворота для иностранцев.

"Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

13 июня Кабмин уточнил, что для въезда в Украину всем иностранцам необходим соответствующий страховой полис, который должен компенсировать расходы, связанные с обсервацией и лечением в случае инфицирования Covid-19.

Обсервацию должны проходить только граждане стран со значительным распространением Covid-19 - то есть те, где количество активных случаев заболевания составляет более 40 человек на 100 тыс. населения. Перечень таких государств Госпогранслужбе Украины каждые 3 дня будет предоставлять Министерство здравоохранения.

Исключение - если граждане таких "стран риска" не находились на родине в течение последних 14 дней перед приездом в Украину (тогда обсервацию им проходить не нужно).

Также не подлежат обсервации:

работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей;





водители и члены экипажей грузовых транспортных средств; члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;





участники внешнего независимого оценивания вместе с одним сопровождающим, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным Covid-19 лицом;





лица, давшие согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса Дій вдома



Куда могут улететь украинцы

Как заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, уже с 15 июня граждане Украины вновь смогут летать в такие государства:

Албания и США - без ограничений на границе;

Великобритания - с соблюдением 14-дневного карантина по прибытию;



Турция - без ограничений на границе, но с тестированием в аэропорту после прилета.

С 27 июня:

Тунис - с тестированием по прибытию;

С 1 июля - будет рассмотрена возможность открытия границ (в случае улучшения эпидемической ситуации в Украине) с Кипром, Черногорией, Грузией, Грецией.

В то же время авиакомпания МАУ 13 июня заявила, что прекращает продажу билетов почти на все рейсы до 1 августа, кроме трех внутренних направлений и Лондона.

Как сообщала "Страна", по данным ученых, коронавирус может привести к сахарному диабету.

Напомним, в каких местах, по данным медиков из США, самый большой риск заразиться коронавирусом.